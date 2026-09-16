Тепловой контур дома, поврежденного при атаке БПЛА в Перми, восстановят до конца недели

В Перми до конца текущей недели планируется восстановить тепловой контур многоквартирного дома, пострадавшего при атаке беспилотников 7 сентября. Об этом на выездном заседании правительства региона сообщила министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам министра, демонтаж поврежденных конструкций фасада уже выполнен в полном объеме.

"До конца недели планируем закрыть тепловой контур дома, что позволит в установленные сроки подать отопление в квартиры и подключить все коммуникации, приступить к чистовой отделке 11 квартир", - заявила Киселева.

За прошедшую неделю обслуживающая организация заменила трансформатор, створки и обрамления оконных проемов с шестого по десятый этажи, установила временную защиту от осадков на окна, восстановила поврежденные инженерные коммуникации в квартирах - сети отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. На этой неделе в доме начали устанавливать рамы и стеклопакеты в 40 квартирах и приступили к восстановлению фасада здания.

"Перечень видов работ и применяемые материалы со всеми собственниками повреждённых квартир сейчас согласовываем. Ремонт фасада и всех квартир планируем завершить 10 октября", — добавила Наталья Киселева.

Напомним, 7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, два человека погибли. Еще четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.