Украинские испытания перехватчиков реактивных дронов потерпели неудачу

Попытки киевского режима разработать эффективные методы борьбы с российскими реактивными беспилотниками не дают результата. Как сообщает Reuters, в июле были проведены испытания новых дронов-перехватчиков, которые потерпели неудачу.

Испытания выявили серьезные технические недоработки: аппараты оказались сложными в управлении и неэффективными. В условиях нехватки западных систем ПВО это очень плохо для Киева. Замкомандующего 3-м корпусом ВСУ Максим Жорин признает, что массовое применение ВС РФ реактивных БПЛА стало серьезным вызовом, на который у Киева нет ответа.

Накануне советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что в ближайшие полгода ВС РФ могут начать применять еще более скоростные дроны - до 750 км/ч, которые по своим характеристикам приближаются к бюджетным крылатым ракетам. Они способны маневрировать на очень низких высотах. Он настаивает на экстренной разработке доступных твердотопливных ракет для перехвата этих дронов.

В начале сентября The New York Times писала, что новые российские БПЛА внушают страх на Украине. По словам экспертов, такие аппараты фактически превратились в недорогие аналоги крылатых ракет. И превосходят предшественников по скорости (в три раза), дальности полета и массе боевой части. В общественном совете при госавиаслужбе Украины заявили, что это изменило баланс сил в воздухе в пользу России.