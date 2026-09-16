В Хатангский залив попало около 200 тонн дизеля

В поселке Сындасско на Таймыре шторм повредил резервуар с дизельным топливом, который стоял на берегу Хатангского залива. Из‑за подъема воды емкость подтопило, она разгерметизировалась, и топливо вылилось в залив. Сначала говорили о 170 тоннах, позже правоохранители уточнили - около 200 тонн; точный объем еще устанавливают. В оперативных службах также называли цифру в 200 кубических метров.

Топливо предназначалось для местной дизельной электростанции, но перебоев с электричеством нет: в резервных емкостях хватит дизеля на 10 дней. В ближайшее время топливо доставят из Хатанги. Глава Таймыра Алексей Членов сообщил, что явных признаков ущерба природе пока не обнаружили, ситуация под контролем, угрозы людям нет.

В поселок приехали специалисты, чтобы взять пробы - позже по результатам анализов дадут оценку обстановки. В районе действует режим чрезвычайной ситуации. Правоохранители завели уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. По данным ТАСС, резервуар принадлежит компании "Таймыр альянс трейдинг".