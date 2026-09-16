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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Нефтяные гиганты США заявили о начале "великого топливного кризиса"

Американские энергетические гиганты подтвердили начало глобального дефицита топлива. "Великий топливный кризис" стал реальностью.
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Как сообщает The Wall Street Journal, руководство крупнейших нефтяных корпораций констатирует, что положение серьезное. Главной проблемой является истощение мировых резервов на протяжении последних шести месяцев. А недавняя диверсия на саудовском нефтепроводе, проложенном в обход Ормузского пролива, вывела из глобального оборота еще около 2,5 млн баррелей нефти ежедневно.

Глава Chevron Майк Вирт заявил, что привычные инструменты сдерживания цен и обеспечения поставок практически исчерпаны. Предпосылок для улучшения нет. В США стоимость дизеля обновила исторический максимум.

На днях президент США Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре, так как это провоцирует глобальный энергетический кризис. В Кремле заявили, что на фоне ухудшения ситуации на мировых нефтяных рынках призыв Трампа можно только приветствовать.

Эксперты уверены, что, если Ормузский пролив не будет открыт, ситуация не улучшится. Но так как конца войне США против Ирана не видно, может быть еще хуже. Международное энергетическое агентство отмечает, что отсутствие какого-либо прогресса в урегулировании на Ближнем Востоке откладывает восстановление нормальных поставок нефти как минимум до 2027 года.

Теги: нефть, топливо, кризис


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