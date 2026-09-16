Свердловский областной суд оставил в силе штрафы кандидатам от "Яблока"

Свердловский областной суд не стал ужесточать наказание кандидатам от партии "Яблоко" Константину Киселеву и Шане Огней, получившим ранее штрафы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Киселева виновным с демонстрации экстремистской символики и оштрафовал на 2 тыс. рублей. Аналогичное решение было принято и в отношении Огней, которую Октябрьский районный суд признал виновной по той же статье.

Накануне стало известно, что полиция решила добиться ужесточения наказания. Как отметили в пресс-службе свердловского отделения партии, главная цель столь срочных действий - якобы добиться отмены регистрации кандидатов на выборы. Несмотря на то, что решения районных судов остались в силе, после обжалования они все же вступили в законную силу, что лишает кандидатов возможности участвовать в предвыборной гонке.

Напомним, что Шана Огней избирается в законодательное собрание Свердловской области, а Константин Киселев участвует в выборах в Госдуму по одномандатному округу. Привлеченные к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ в течение года не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов.