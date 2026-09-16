В России стало вчетверо меньше зарегистрированных абортов

В России вчетверо уменьшилось количество зарегистрированных абортов. Речь идёт о падении статистики за последние 15 лет.

Количество абортов уменьшилось с 1,01 млн до 235,7 тыс., или в 4 раза. На 100 рождений их стало втрое меньше – 20 вместо 56. При этом в полтора раза выше стал уровень выкидышей, он почти сравнялся с показателем абортов, пишут "Ведомости".

Весной 2026 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут запрещать аборты. По словам Матвиенко, государство не имеет права запрещать кому-либо то, что касается частной жизни. При этом, по словам политика, правительство, общество, медики, церковь должны сделать всё, чтобы "отговорить от такого серьёзного шага в жизни, о котором она потом всю жизнь может жалеть". Добавим, что вместе с количеством абортов снизилась и статистика рождаемости в целом.