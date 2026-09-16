Фонд Гейтса потратит 1 млрд долларов на расширение доступа к ИИ

Фонд Билла и Мелинды Гейтс анонсировал, что в ближайшие два года организация инвестирует минимум 1 млрд долларов в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и повышение их доступности.

Как пишет The New York Times, особое внимание уделят лингвистическому разнообразию: фонд планирует расширить базы данных для обучения нейросетей, чтобы они охватывали больше языков. В фонде считают, что без целенаправленного вмешательства ИИ-технологии станут привилегией некоторых, а должны стать частью жизни всех. Планируемые расходы фонд объясняет исключительно заботой об общем благе человечества.

Недавно Билл Гейтс заявил, что ИИ может стать серьезной угрозой. Он считает, что мир стоит на пороге турбулентного периода, к которому совершенно не готов. Бесконтрольное развитие нейросетей может приведет к большим социальным проблемам. В зоне риска — миллионы рабочих мест. Кроме того, технологии могут попасть в руки преступников, облегчая создание биооружия и кибератаки.

Историк Евгений Спицын считает, что в мире "идет колоссальное снижение когнитивных функций подрастающего поколения", и это во многом рукотворный процесс, управляемый теми, кто продвигает ИИ.

"Для власть предержащих, управляющих глобальными проблемами, важно отупить людей, чтобы они не понимали своих подлинных интересов, в том числе в сфере политики, экономики, социальных отношений", — сказал историк.