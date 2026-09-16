Мурашко: Заболеваемость раком будет расти

Онкологические заболевания в России в ближайшие 25 лет будут расти. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

Он связал это с ростом продолжительности жизни и "рядом тех процессов, которые происходят в целом мире". По оценкам экспертов, заболеваемость раком в течение ближайших 20-30 лет может увеличиться на 50%.

Недавно ВОЗ сообщила, что число новых случаев рака в мире к 2050 году может вырасти почти до 35 млн. Сегодня ежегодно выявляют около 20 млн новых случаев онкологических заболеваний, около 10 млн умирают от них. Это вторая по распространенности причина смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди причин роста заболеваемости раком также называют широкое и повсеместное распространение всевозможных электронных устройств. В 2025 году Международное агентство по исследованию рака (IARC) признало гаджеты и прочие устройства с электромагнитным излучением вероятными канцерогенами. Им присвоен класс 2А - вероятные канцерогены. Жестче только класс 1 - несомненный канцероген. В исследовании говорится, что связь очевидна, особенно в отношении злокачественных шванном сердца и опухолей головного мозга. Особенно пугает рост детской онкологии. С 1993 по 2018 гг. рост впервые выявленной онкологии у детей составил почти 5 раз.