В Сибири медведь разодрал женщину

В Красноярском крае от лап медведя погибла 66-летняя женщина.

Трагедия случилась ночью 16 сентября в деревне Верхний Кебеж. От травм пострадавшая скончалась на месте. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Отметим, это далеко не единственный за последнее время случай нападения медведя на людей. Например, в том же Красноярском крае в начале сентября от лап хищника погибли две женщины. До этого в различных регионах медведи начали выходить к населенным пунктам, зафиксировано множество случаев нападений хищников на людей.

Так, на Алтае медведь напал на палатку с туристами и утащил в лес 29‑летнюю девушку, она погибла. В итоге в России начался массовый отстрел медведей. Против таких мер выступили зоологи, которые считают, что убийство животных не решит проблему. Нападения, по словам специалистов, происходят по вине самих людей, которые нарушают правила безопасности.