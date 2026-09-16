NYT: Реэкспорт товаров в Россию из-за санкций привел к росту экономики Киргизии

ВВП Киргизии показал впечатляющий скачок на 11% за год. Об этом пишет The New York Times. Значительная доля этого успеха обусловлена ролью республики как транзитного узла для поставок товаров в Россию в условиях санкций.

По оценкам экспертов, опрошенных изданием, от 30% до 40% общего экономического прироста за последние четыре года было обеспечено именно за счет реэкспорта электроники, спецтехники и автомобилей. Помимо транзита, на динамику ВВП повлияли высокие котировки золота и бум в строительном секторе. В Бишкеке активно модернизируется инфраструктура, и экономический подъем видится невооруженным глазом.

Местные бизнесмены, однако, призывают к осторожности прогнозов, считая, что текущий скачок может оказаться временным явлением. Власти же полагают, что рост стал возможен благодаря эффективному администрированию налогов и резкому увеличению госинвестиций. Первый зампред кабмина Адылбек Касымалиев отверг обвинения в обходе западных санкций, заявив, что некоторые западные поставщики используют Киргизию лишь формально, чтобы снять с себя ответственность за конечный пункт назначения товара.

Ситуация остается напряженной: ЕС и США усиливают давление, вводя ограничения против киргизских компаний, а МВФ предупреждает о рисках перегрева экономики и высокой инфляции.