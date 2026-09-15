В Ленинградской области спецтранспорт будет заправляться вне очереди

В Ленинградской области введена приоритетная заправка для спецтранспорта на фоне сложностей с топливом. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам встречи с руководителями нефтяных компаний, сообщает "Фонтанка".

Вне очереди смогут заправляться машины скорой помощи, пожарных, школьные автобусы и аварийные службы.

Нефтяные компании также предложили установить единый лимит отпуска топлива — 30 литров за одну заправку. От введения талонов и QR-кодов власти пока отказались, а схема заправки по дням "чет-нечет" оставлена в резерве.

По словам Дрозденко, около 20% частных АЗС приостановили работу из-за сложностей с биржевыми закупками. Наибольший дефицит наблюдается с бензином АИ-95. Улучшение ситуации на региональном рынке ожидается в октябре.

"Обстановка остаётся сложной, но справимся. Главное — не допускать паники, именно она подогревает ажиотажный спрос", — заявил губернатор.