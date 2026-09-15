В Чувашии вдова участника СВО отдала мошенникам более 10 миллионов рублей

В Чувашии правоохранители задержали двух предполагаемых пособников телефонных мошенников, которые пытались похитить у вдовы участника специальной военной операции 1,5 млн рублей. До этого женщина успела передать мошенникам более 10 млн руб. Об этом сообщили Накануне.RU в МВД по Чувашской Республике.

По данным ведомства, 29-летняя жительница поселка Вурнары стала жертвой известной схемы: злоумышленники сначала сообщили ей о якобы положенных дополнительных выплатах, а затем начали угрожать последствиями "утечки" персональных данных и несанкционированными переводами за рубеж. Поверив, женщина передала так называемым "внештатным сотрудникам Центробанка" более 10 млн рублей.

После этого пострадавшая обратилась в полицию. Следующие курьеры, которые должны были забрать у неё оставшиеся 1,5 млн рублей, были задержаны при передаче денег. Фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) стали двое безработных жителей Казани 19 и 20 лет. Они заключены под стражу.

В МВД по Чувашской Республике напомнили, что курьеры, вступающие в сговор с мошенниками, привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возместить потерпевшим всю сумму причинённого ущерба.