15 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

Захарова: Россия требует безотлагательных мер против гонки вооружений в космосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте министерства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Подчеркиваем необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)", — говорится в заявлении Захаровой.

Поводом для комментария стало высказывание министра ВВС США Троя Мейнка, который в понедельник на конференции Ассоциации воздушных и космических сил США заявил, что Штаты обладают достаточным количеством орбитального вооружения для защиты своих войск.

В МИД России расценили эти слова как первое официальное подтверждение Вашингтоном факта обладания оружейным потенциалом космического базирования. По мнению Захаровой, это является прямым доказательством практической реализации США установок на размещение оружия в космосе для обеспечения собственного доминирования.

"Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооружённый конфликт на орбите", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она также отметила, что американские международные инициативы в области космической безопасности нацелены лишь на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений США. Россия на протяжении многих лет последовательно обращает внимание на тяжёлые последствия такого курса для международной безопасности и призывает к скорейшему запуску переговоров по разработке юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение оружия в космосе.

Теги: МИД РФ, Мария Захарова, космос, орбитальное вооружение, США, гонка вооружений


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