В Каменск-Уральском подозреваемый в угоне автомобиля ветерана СВО заключен под стражу

Сотрудники полиции Каменска-Уральского задержали и поместили под стражу местного ранее судимого жителя 2005 года рождения, который подозревается в угоне легкового автомобиля у ветерана СВО. Об этом Накануне.RU проинформировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, предполагаемый любитель чужих машин, узнав, что на его след уже вышли сыщики угрозыска, добровольно явился в территориальный ОВД для дачи показаний.

"Это ЧП вызвало ожидаемый резонанс. Молодой человек по имени Данил и прежде уже не дружил с законом. Первый раз его осудили условно за кражу. Вероятно, добрый жест суда он не оценил и соответствующих выводов не сделал. А когда сообразил, чем пахнет второй привод в полицию, вместе со своей мамой пришли в дежурную часть на допрос. Следственным подразделением МО МВД России "Каменск-Уральский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение транспортным средством. Наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания. От прежней его бравады, разумеется, уже и след простыл. Он изьявил желание принести извинения потерпевшему и возместить причинённый материальный ущерб. Оперуполномоченные и следователи полиции продолжают разбирательство и устанавливают других участников конфликта", - отметил полковник Горелых.



