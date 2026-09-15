Мария Захарова в Екатеринбурге анонсировала доклад о фальсификации событий в Буче

17 сентября общественности представят доклад о масштабах фальсификации событий в городе Буча в 2022 году. Озвучит их председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, директор Центра истории СВО Максим Григорьев, рассказала на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что 30 марта 2022 года после переговоров с Украиной Вооруженные силы РФ в знак доброй воли покинули территорию украинского города. На следующий день это подтвердил и глава местной администрации, однако уже через несколько дней зарубежные СМИ опубликовали кадры якобы тел людей, которыми был усыпан город, якобы после российских военных. По данному факту в России было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

По словам Захаровой, глава МИД РФ Сергей Лавров просил опубликовать имена якобы убитых жителей Бучи. На призыв откликнулись независимые расследователи и эксперты в области фактчекинга, чьи результаты работы и озвучат на скорой пресс-конференции.

"Целый ряд специалистов прямо сейчас занимается анализом новых данных из открытых источников. И уже сейчас понятно, что следует ожидать шокирующих результатов. Первые результаты будут представлены 17 сентября 2026 года в здании ТАСС на Тверском бульваре, в 14.30", - передает слова Захаровой ТАСС.