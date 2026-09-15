15 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Академическом районе Екатеринбурга открыли детскую площадку в стиле дымковской игрушки

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие детской площадки, оформленной в стиле дымковской игрушки. Новый объект появился в Преображенском парке Академического района и приурочен к пятилетию со дня его образования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Площадку району передала группа компаний "Кортрос". Помимо детской зоны, проект включает воркаут-зону и поле для мини-футбола. Площадка стала подарком к юбилею самого молодого района города.

"Пять лет назад, осенью 2021 года, на карте Екатеринбурга появился восьмой административный район - наш родной и любимый Академический. С 2025 года район вырос из первых кварталов в настоящий город в городе. С парками, школами, детскими садами и своими традициями. Но главная ценность в нём - это люди. И больше всех мы радуемся, когда радуются дети", - было сказано во время открытия площадки.

Алексей Орлов на открытии детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов на открытии детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что Академический - самый динамичный район города, где строится больше всего школ и детских садов. По его словам, появление такой площадки - логичное продолжение развития территории.

"То, что сегодня, в канун пятилетия со дня создания административного района, здесь появляется такой прекрасный объект, - это действительно замечательный проект. Я хочу поблагодарить Совет Национального Центра России за эту инициативу. Это не только пространство для детей, это ещё и территория смысла, смыслы, которые понятны каждому российскому ребёнку", - заявил Орлов.

Алексей Орлов на открытии детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Николай Смирнягин, Алексей Орлов и Сергей Ланцов на открытии детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Он также отметил, что дымковская игрушка и другие аналогичные проекты будут реализованы по всей стране, а Академический район стал пилотной площадкой.

"Через русские народные мотивы дети будут получать ту информацию, заряжаться тем патриотизмом и теми смыслами, о которых я уже сказал", - добавил глава города.

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Николай Смирнягин и Сергей Ланцов на открытии детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Генеральный директор АО "Специализированный застройщик РСГ Академическая" Сергей Ланцов отметил, что в районе самое большое количество детей на тысячу жителей, поэтому новые площадки здесь всегда востребованы.

"Мы, занимаясь развитием района, не можем остаться в стороне. Конечно, всегда к добрым начинаниям присоединяемся максимально активно. Мы видим радостные лица детей, и нам от этого на душе светлее", — сказал Ланцов. Он символически передал документы на площадку главе администрации Академического района Николаю Смирнягину.

Николай Смирнягин и Сергей Ланцов на открытии детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

В 2025 году по решению президента был создан Национальный Совет России, который занимается продвижением российских традиций и промыслов. Дымковская игрушка, насчитывающая более 400 лет истории, стала первым пилотным проектом совета, воплощённым в архитектурном облике детской площадки.

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Открытие детской площадки "Дымковская игрушка" в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

После торжественной части гости и жители района смогли лично осмотреть новое пространство. Воспитатели, присутствовавшие на открытии, отметили, что площадка яркая, необычная и уже пользуется популярностью у детей. Сами дети оценили горку в виде печки, карусели с лошадками и встроенный в площадку батут.

Теги: Кортрос, детская площадка, дымковская игрушка


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