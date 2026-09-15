В Екатеринбурге открылась вторая в регионе школа креативных индустрий

В Свердловской области открылась вторая в регионе школа креативных индустрий. Учебное заведение рассчитано на 120 школьников и располагается на базе Екатеринбургской академии современного искусства.

За два года ученики 5-11 классов смогут освоить современные творческие направления, среди которых: электронная музыка, звукорежиссура, дизайн, анимация, 3D-графика, VR/AR-технологии, а также фото- и видеопроизводство.

"Школа в Екатеринбурге особенная, потому что создана на базе вуза – Екатеринбургской академии современного искусства. Здесь ребята получают возможность еще до поступления в высшее учебное заведение попробовать себя в будущей профессии и понять, хотят ли они связать свое будущее с креативными индустриями. Мы настроены на дальнейшее развитие сети таких школ. В ноябре Екатеринбург примет Всероссийский съезд школ креативных индустрий. Для нас большая честь стать площадкой встречи представителей таких учреждений со всей России и вместе развивать это направление", – отметила замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В первый год учеников познакомят со всеми шестью студиями, где они получат базовые знания и навыки командной работы. Перейдя на второй год обучения, дети смогут выбрать наиболее понравившееся направление и разработать собственный проект под руководством педагогов. Лучшие работы подростки представят на конкурсах, фестивалях и выставках.

На оснащение школы современным техническим и технологическим оборудованием из федерального и областного бюджетов было направлено почти 80 млн рублей. Еще 70,8 млн выделил город на капитальный ремонт помещений, приобретение мебели и оплату труда сотрудников.

Напомним, что первая школа креативных индустрий в Свердловской области открылась в 2025 году в Новоуральске. Аналогичные проекты хотят также реализовать власти Верхней Пышмы, Кировграда, Первоуральска и Верхотурья.