Путин похвалил работу Роспотребнадзора в России и за рубежом

Президент Владимир Путин высоко оценил работу Роспотребнадзора - и внутри страны, и на международной арене. Об этом он сказал на встрече с главой ведомства Анной Поповой.

Путин отметил, что в России сложилась сильная профильная школа и есть хорошие результаты, а сотрудничество с зарубежными партнерами идет активно. Анна Попова поблагодарила президента за внимание к работе службы.

На вопрос о ситуации с эпидемиологической обстановкой Попова ответила, что она остается стабильной. Ведомство вместе с системой здравоохранения готовится к сезону простуд и гриппа. Глава Роспотребнадзора также заявила, что готовность к прививочной кампании высокая: по её оценкам, за 2-2,5 месяца получится привить всех, кому вакцинация обязательна.