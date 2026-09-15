Глава РПЦ призвал мужей отговаривать жён от абортов

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл полагает, что мужьям стоит отговаривать жён от абортов.

"Огромная страна – от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения (об аборте), но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить её не делать то, что она задумалась делать, объяснить ей", - сказал патриарх Кирилл во время выступления в Мосгордуме, запись есть в распоряжении РИА Новости.

В России продолжает снижаться число искусственных прерываний беременности. За 2025 г. количество абортов составило 321 тыс., что на 5% меньше, чем годом ранее, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложила президенту о сокращении на 12% за два года. Власти связывают эти показатели с развитием доабортного консультирования и мерами поддержки семей.