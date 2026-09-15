В России хватает вакцин от всех штаммов гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, что в стране достаточно вакцин против гриппа - они защищают от всех вариантов вируса, которые могут появиться в России.

По ее словам, в ходу и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины - все они соответствуют актуальным рекомендациям. Особенность этого сезона - у препаратов новый антигенный состав, как и предписывали специалисты. Сейчас вакцины активно доставляют в регионы, объемов хватит, чтобы привить нужное число людей.

Сообщалось, что этим летом в южном полушарии бушевал грипп: в Америке распространился штамм A(H3N2), а в Азии - A(H1N1), такой же, как во время пандемии 2009 года.