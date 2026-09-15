17 Сентября 2026
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Ректор МИФИ: Образование разделится на элитное и чат-ботное

Образование неизбежно разделится на две неравные части. В одной будет личное общение ученика с учителем, во второй – обучение через чат-бот. И этот процесс уже идет. Об этом заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко на круглом столе с ректорами ведущих вузов.
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Ранее он уже говорил о том же самом - что "есть два образовательных пространства: в одном - математика, диалоги Платона, личное общение учителя с учеником, в другом – онлайн, чат-боты, массовое образование, быстрый выход на рынок труда с понятным уровнем компетенций". И разрыв между двумя этими пространствами образования будет только увеличиваться.

На последней встрече он сказал, что роль субъективного начала в образовании будет усиливаться, например когда два человека с мелом у доски о чем-то вместе рассуждают. Но этого будет становиться все меньше.

"Значительная часть мирового высшего образования будет переходить к тому, что человек будет общаться с обучающим чат-ботом, с ассистентом и будет нарабатывать компетенции, необходимые для выполнения определенных трудовых функций", - отметил Шевченко.

Ранее в Сбербанке заявили, что образование уже разрушено, нужно это признать и ввести самообразование. А заместитель генерального директора "СберСтрахования жизни" Александр Жуков призвал принять платное образование как норму жизни и копить на образование своих детей еще со времени их детства.

Теги: образование, учителя, искусственный интеллект


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