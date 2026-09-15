Песков назвал условия для стабилизации рынка энергоносителей

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже стабильная работа перерабатывающих предприятий и увеличение объемов выпуска горючего не помогут преодолеть кризис на международной арене. Выход из ситуации он видит в другом - необходимо убрать ограничения с поставщиков углеводородов и защитить морские маршруты танкерных перевозок.

Представитель Кремля выделил два главных шага. Во-первых, нужно создать безопасные условия для движения судов, перевозящих нефть. Во-вторых, следует полностью отказаться от всех незаконных санкций, которые сегодня касаются поставок топлива и энергоносителей из России и других государств, оказавшихся под аналогичным давлением.

Что касается внутренней ситуации, Песков отметил, что отечественный рынок практически достиг предельного насыщения. Этого удалось достичь за счет комплекса мер по охране нефтеперерабатывающих заводов и других объектов топливной инфраструктуры.