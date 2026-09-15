В Подмосковье для фигуранта дела об изнасилованиях и убийствах запросили пожизненное

Гособвинение запросило пожизненное для 51-летнего Алексея Гаськова, который проходит по делу об убийствах в различных регионах России.

По версии следствия, Гаськов в марте – ноябре 2002 гг. совершил серию убийств и изнасилований в Москве, а также Московской и Новосибирской областях. Жертвами стали мужчина, семь женщин и две 17-летние девушки.

Также ему вменяют преступления, якобы совершённые в Бердске в 2020-24 гг., где он якобы насиловал и развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Гособвинение запросило для Гаськова пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, сообщает прокуратура Московской области.