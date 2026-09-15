В Астраханской области ввели в эксплуатацию обновлённый 10-километровый участок трассы Волгоград — Астрахань

В Красноярском и Наримановском районах Астраханской области завершён ремонт участка автодороги Волгоград — Астрахань с 434-го по 444-й км. Работы здесь проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновлённый участок протяжённостью 10 км уже введён в эксплуатацию.

Трасса Волгоград — Астрахань общей протяжённостью 356 км является одной из ключевых транспортных артерий региона. Она обеспечивает межрегиональные грузовые перевозки, а также связывает населённые пункты с областным центром.

В ходе ремонта специалисты сняли изношенный слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части, мостах и съездах. Затем уложили выравнивающий слой и верхний слой из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Обочины укрепили асфальтогранулятом.

Для удобства пассажиров на участке обустроили два остановочных пункта. Кроме того, дорожники установили новые знаки и металлические барьерные ограждения, а также нанесли разметку холодным пластиком.

Обновление участка позволило повысить безопасность дорожного движения, сократить время в пути и улучшить транспортную доступность Красноярского и Наримановского районов. Эти территории имеют важное социально-экономическое значение: здесь развиваются промышленность и транспортно-логистическая инфраструктура. Ремонт трассы сделал поездки между населёнными пунктами более комфортными и безопасными.