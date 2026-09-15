Минпрос резко увеличит штат психологов в школах

Текущая укомплектованность школ и других учебных заведений психологами меньше потребного числа почти на 40%. Для решения проблемы Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который предполагает резкое увеличение их численности в системе образования.

В российских школах учится около 18 млн детей, а психологов лишль 33 тыс., то есть на каждого психолога приходится почти 500 детей, что не позволяет нормально вести профилактическую работу. Актуальность этого возросла на фоне недавних нападений в школах в начавшемся учебном году.

Согласно проекту, устанавливаются следующие нормативы: в дошкольных учреждениях — один специалист на 200 детей; в общеобразовательных школах — на 300 учеников; в системе среднего профессионального образования — на 500 студентов. По расчетам министерства, только в 2027 году на психологов потребуется почти 24 млрд рублей.

При этом многие эксперты весьма скептически относятся к работе школьных психологов, выражая сомнения в том, что это приносит положительный результат. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что причины травли, нападений и других негативных явлений коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками. Но они являются проекцией отношений между взрослыми в обществе в целом.