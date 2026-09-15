Полиция настаивает на ужесточении наказания свердловским кандидатам от "Яблока"

Полиция намерена добиться ужесточения наказания для кандидатов от партии "Яблоко" Константина Киселева и Шаны Огней, оштрафованных ранее за публикацию экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба свердловского отделения партии.

"Сегодня стало известно , что полиция подала жалобы на решения районных судов, при этом поражает оперативность Свердловского областного суда - рассмотрение жалоб назначено уже на сегодня. Главная цель столь срочных действий полиции - добиться отмены регистрации кандидатов от партии "Яблоко", - говорится в сообщении.

Заседание по делу Шаны Огней назначено на 16.00, а Константина Киселева - на 16.30.

В случае, если дела будут рассмотрены сегодня, а ужесточение наказания вступит в законную силу, решения незамедлительно направят в окружные избирательные комиссии, которые снимут кандидатов с выборов.

Напомним, что Шана Огней избирается в законодательное собрание Свердловской области, а Константин Киселев участвует в выборах в Госдуму по одномандатному округу. Привлеченные к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ в течение года не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов.