Африка впервые примет чемпионат мира по легкой атлетике

Найроби станет местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2029 году. Об этом сообщили на сайте Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Решение приняли на заседании совета World Athletics в Будапеште. Для Африки это историческое событие - раньше чемпионат мира по легкой атлетике ни разу не проходил на континенте.

В 2031 году мировое первенство примет Мюнхен. Германия уже принимала турнир: в 2009 году соревнования прошли в Берлине. Теперь эстафету подхватит другой немецкий город.

За право провести чемпионаты также боролись Лондон и Рим, но победителями стали Найроби и Мюнхен. Глава World Athletics Себастьян Коу отметил, что все четыре заявки оказались сильными, и совету было непросто выбрать. По его словам, проекты Найроби и Мюнхена открывают разные, но одинаково интересные возможности для развития легкой атлетики. Коу добавил, что рад начать сотрудничество с обоими городами, чтобы организовать чемпионаты на высоком уровне.

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