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Спорт За рубежом
Фото: Накануне.RU

Африка впервые примет чемпионат мира по легкой атлетике

Найроби станет местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2029 году. Об этом сообщили на сайте Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Решение приняли на заседании совета World Athletics в Будапеште. Для Африки это историческое событие - раньше чемпионат мира по легкой атлетике ни разу не проходил на континенте.

В 2031 году мировое первенство примет Мюнхен. Германия уже принимала турнир: в 2009 году соревнования прошли в Берлине. Теперь эстафету подхватит другой немецкий город.

За право провести чемпионаты также боролись Лондон и Рим, но победителями стали Найроби и Мюнхен. Глава World Athletics Себастьян Коу отметил, что все четыре заявки оказались сильными, и совету было непросто выбрать. По его словам, проекты Найроби и Мюнхена открывают разные, но одинаково интересные возможности для развития легкой атлетики. Коу добавил, что рад начать сотрудничество с обоими городами, чтобы организовать чемпионаты на высоком уровне.

Ранее Российский футбольный союз объявил соперников и города октябрьских матчей сборной России: 3 октября команда Валерия Карпина сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде - оба матча пройдут в рамках осеннего учебно‑тренировочного сбора, который начнется 21 сентября, при этом первый матч сбора россияне проведут 29 сентября против Ирана на "Казань Арене".

 

Теги: турнир, атлетика, чемпионат


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