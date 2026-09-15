Министр иностранных дел Лавров едет на Международный фестиваль молодежи

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в ходе выездного брифинга в Сыктывкаре рассказала представитель МИД страны Мария Захарова.

"В рамках дискуссионной программы, в рамках мероприятий фестиваля планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы дополнительно вас проинформируем, в каких форматах и когда он примет участие в рамках Международного фестиваля молодежи", - передает слова Захаровой ТАСС.

Она добавила, что Сергей Лавров проведет сессию "Международные отношения - 2030", однако когда именно пройдет эта сессия, еще неизвестно.

Напомним, что Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.