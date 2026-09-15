На Южный Урал "в ручном режиме" вернули бензин

Власти России "в ручном режиме" вернули бензин на Южный Урал. Об этом стало известно на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. "В ручном режиме" организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ФАС активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства. Возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено, сообщает пресс-служба Правительства.