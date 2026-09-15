Китай открыл первый в мире завод человекоподобных роботов

Китайская компания UBTECH Robotics запустила в городе Лючжоу на юге страны первый в мире завод, который может выпускать до 10 тысяч промышленных роботов-гуманоидов в год. Компания рассказала об этом на своей странице в WeChat. Производство настроено так, что один готовый робот сходит с линии каждые десять минут, сообщает ТАСС.

В основе завода лежат современные системы планирования и промышленного моделирования. Главная идея производства - "роботы собирают роботов". Это значит, что китайская робототехника перешла от лабораторных прототипов и мелких партий к масштабному серийному выпуску.

Площадь предприятия - 14 тысяч квадратных метров. Здесь в основном делают промышленных роботов серий Walker S и Cruzr. В создании завода участвовала немецкая компания Siemens Digital Industries Software. Технологии обеспечивают цифровое управление на всех этапах: от планирования заказов и распределения материалов до контроля качества.

На конвейере человекоподобные роботы разгружают поддоны, грузят и перемещают материалы. Каждый новый робот проходит испытания, которые занимают более четырех часов. Умная система с беспилотными погрузчиками и автономным транспортом охватывает весь цикл - сборку узлов, готовой продукции, тестирование и хранение.

Сообщалось, что благодаря федеральному гранту Минпромторга в центре создали программно‑технический комплекс для сварочного робота, системы технического зрения, новые захватные устройства и элементы управления по модели "темная фабрика"; параллельно идет подготовка кадров - на факультете "Мехатроника и робототехника" студенты в инженерных командах решают реальные производственные задачи, а в 2025 году по программам допобразования обучились 257 сотрудников и студентов.