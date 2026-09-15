Лавров: Россия вернёт замороженные золотовалютные резервы

Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что удастся вернуть замороженные в Европе золотовалютные резервы страны.

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"Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьёмся возвращения наших золотовалютных резервов, я нисколько в этом не сомневаюсь", - приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.

Ранее стало известно, что к июню 2026 г. объём заблокированных только в Швейцарии российских активов вырос до 8,5 млрд швейцарских франков - это примерно $10,4 млрд. Под ограничениями находятся не только деньги. Власти заблокировали 14 объектов недвижимости, а ещё спортивные и люксовые автомобили, картины, мебель и музыкальные инструменты. Всё это принадлежит людям и компаниям, против которых действуют санкции.