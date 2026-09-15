В Грузии собрались убить русофобию "в зародыше"

В Грузии собрались искоренить русофобию "в зародыше". Заявление прозвучало из уст высокопоставленного политика.

"Это принципиальная разница. Мы не понятие русофобия должны убить, а сразу в зародыше убить в Грузии русофобию", - приводит ТАСС слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сказанные во время теледебатов на телеканале "Рустави-2" на тему русофобии.

В конце апреля 2026 г. стало известно, что за четыре года в Грузию переехали более 108 тыс. человек. Среди них россиян – 72 тыс. Среди мигрантов украинцы – 24 тыс. 440, белорусы – 11 тыс. 255 человек. Мигранты из России, Украины и Белоруссии составили в 2025 г. 2,6% населения Грузии, а население страны увеличилось до 3,9 млн человек.