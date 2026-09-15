Монархии Залива больше не верят в "американский зонтик"

Страны Персидского залива больше не считают "американский зонтик" гарантией своей безопасности. Война против Ирана, которую затеяли США, их многому научила. Об этом пишет британский журнал Time.

Чиновники на Ближнем Востоке разочарованы политикой США: Вашингтон готов провоцировать региональные войны, действуя в интересах Израиля, но не способен обеспечить безопасность своих арабских союзников. Тогда что толку от такого "зонтика"? А президент США Дональд Трамп только и требует что благодарности США, одновременно требуя от стран повышать расходы на свою собственную безопасность.

Теперь в странах Персидского залива крепнет убеждение, что США могут в любой момент оставить их один на один с Ираном. В результате Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия перешли к стратегии "самострахования". Вместо следования в фарватере американской политики, эти страны теперь делают ставку на прямые переговоры с Тегераном и региональную деэскалацию. Ничего другого им не остается, на США надеяться бесполезно.

Эксперты отмечают, что на Ближнем Востоке формируется новая архитектура безопасности, где влияние США постепенно снижается. В этом контексте примечательно недавнее заявление верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который призвал арабские страны отказаться от сотрудничества с Вашингтоном и Тель-Авивом, назвав их главными дестабилизирующими силами в регионе.