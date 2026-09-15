В Тюменской области примут необходимые меры для обеспечения безопасности выборов

В Тюменской области примут необходимые меры для обеспечения безопасности выборов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Обеспечение безопасности выборов – общая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В регионе, по данным на 1 июля 2026 года, насчитывается более 1 миллиона 191 тысячи избирателей. В области будут действовать 1 060 избирательных участков. Все они обследованы на предмет антитеррористической защищенности и будут оборудованы стационарными или ручными металлодетекторами.

Тюменская полиция и Росгвардия в дни голосования 18, 19 и 20 сентября будут нести службу в усиленном режиме. Кроме того, в работе по обеспечению безопасности и общественного порядка примут участие дружинники, представители казачества и сотрудники частных охранных предприятий.

"Мы должны принять исчерпывающие меры, чтобы важное общественно-политическое событие прошло в рамках действующего законодательства в спокойном, рабочем ритме", – подчеркнул Александр Моор.

Выборы депутатов Тюменской областной думы восьмого созыва пройдут три дня - с 18 по 20 сентября.