В Перми медикам, оказавшим помощь пострадавшим от атаки БПЛА, вручили благодарственные письма

Пермским медикам, оказавшим помощь пострадавшим от атаки БПЛА, вручили благодарственные письма, сообщает "Ъ-Прикамье".

Сотрудники детской больницы №4 Кировского района Надежда Ратегова и Елена Самитова получили благодарственные письма за оказание помощи пострадавшим в результате удара беспилотника по жилому дому в Перми.

Во время атаки осколки беспилотника задели проезжавший автобус. Надежда Ратегова вывела пассажиров в безопасное место, а Елена Самитова оказала первую помощь раненому мужчине.

Напомним, 7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, два человека погибли. Еще четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.