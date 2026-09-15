Мирошник: ВСУ на прошлой неделе устроили энергоцид в шести регионах России

ВСУ на протяжении минувшей недели устраивали энергоцид в Белгородской, Курской областях и других регионах России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

"Военные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской областях, Луганской Народной Республике, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в еженедельном докладе Мирошника.

Так, на прошлой неделе в Геленджике произошел пожар на электроподстанции из-за атаки украинского БПЛА, электроэнергии не было в ряде микрорайонов города. А город-спутник Запорожской АЭС Энергодар в течение четырех суток был обесточен из-за повреждений линий электропередачи.

Напомним, 9 сентября украинские беспилотники атаковали ЯНАО. Атака была предпринята на один из промышленных объектов Нового Уренгоя, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Полпред Артем Жога отметил, что арктическая часть УрФО была атакована впервые. По его словам, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса.