15 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

"Справедливая Россия" предложила приравнять стипендию к прожиточному минимуму

Председатель партии "Справедливая Россия", предложил сделать минимальную стипендию не ниже прожиточного минимума. По его словам, тогда студенты смогут покрывать базовые расходы - на еду, проезд и самое необходимое - и меньше зависеть от работы в свободное время.

Сейчас стипендию чаще воспринимают как поощрение за хорошую учебу. Миронов хочет изменить подход: вместо награды за успехи выплаты должны стать поддержкой, которая помогает нормально жить во время обучения. Об этом пишет ТАСС.

Политик отмечает, что многим студентам приходится подрабатывать из‑за нехватки денег. Из‑за этого у них остается меньше времени на занятия, практику и подготовку к экзаменам. Решить проблему, по мнению Миронова, можно только на уровне государства.

Идея в том, чтобы законодательно закрепить связь стипендии с прожиточным минимумом. При этом пока нет конкретных расчетов - не названы точные суммы, порядок индексации и источники финансирования.

Если инициативу примут, студенты смогут больше времени уделять учебе и лучше осваивать профессию. Сейчас предложение обсуждают, для его реализации еще нужно проработать финансирование и правила начисления выплат.

По данным Минобрнауки, в 2025 году средняя академическая стипендия студентов вузов оказалась на 82 % выше установленного законом минимума - при этом сама минимальная выплата в прошлом учебном году была всего 2 056 рублей, а средняя достигла 4 026 рублей, социальная - 4 521 рубль.

Теги: стипендия, минимум, выплаты


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