Airbus: В ближайшие 20 лет миру понадобится 42 тысячи самолётов

Авиакомпания Airbus спрогнозировала спрос на самолёты в ближайшие два десятка лет.

По её данным, миру потребуется 42 тыс. самолётов. 45% этого количества (18 тыс. 900) придётся на Азиатско-Тихоокеанский регион.

"Мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос", - приводит Reuters слова президента Airbus в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ананда Стэнли, сказанные во время брифинга в Гонконге, посвящённого прогнозу развития рынка на 2026-45 гг., ориентированному на Азиатско-Тихоокеанский регион.