Известный промышленник недоумевает: "Почему у нас налоговая политика такая же, как в 90-е?"

Налоговая политика в России по-прежнему стимулирует вывоз сырья и подавляет развитие реального сектора, об этом заявил на круглом столе в Забайкальском аграрном институте известный промышленник, президент ассоциации "Росспецмаш", председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин.

"Налоговая политика была заложена в 90-е, с тех пор ни один налог не снижен, ничего принципиально не поменялось. Если вы вывозите сырье, то не платите НДС, получаете льготы. Налоговая система отрегулирована так, что внутри страны сырьевики вынуждены продавать свою продукцию дороже, чем на экспорт. И сегодня российский металл в Китае стоит на 30-40% дешевле, чем этот же металл покупает российское предприятие. Электричество в России стоит дороже, чем в Китае наше же электричество. Бензин стоит дороже, чем в соседнем Казахстане. В итоге сырье вывозить выгодно, а перерабатывать в России – нет", – говорит эксперт.

По его словам, налоговая система устроена таким образом, что производство в России вообще не поощряется. Предприятие платит с труда работника 53% налогов, тогда как самозанятые, которым запрещено заниматься производством, платят 6%. В Китае, если человек получает менее 120 тыс. руб. в месяц в переводе на наши деньги, работая на производственном предприятии, он и вовсе платит 0% налогов, отметил Бабкин. НДС в России составляет 22% (который экспортеры сырья не платят), тогда как в Китае и Казахстане – 13%, в Монголии – 10%.

"Наша налоговая система как бы говорит: „Те, кто занимаются производством, мы вас не будем стимулировать – мы вас будем подавлять и вы будете проигрывать конкурентную борьбу своим зарубежным коллегам“. Это было заложено в 90-е, когда мы не думали о производстве, а сейчас нам о производстве нужно думать и эту ситуацию менять", – подчеркнул Константин Бабкин.