В Екатеринбурге почти на две недели закроют движение по улице Кунарской

Движение транспорта по улице Кунарской в Екатеринбурге будет закрыто почти две недели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Начиная с 22 сентября и до 4 октября на участке улицы Кунарской от дома №18 до дома №22 специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будут проводить работы по модернизации магистральных тепловых сетей.

На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Билимбаевской – Кишиневской – Технической – Дружининской. Движение общественного транспорта не изменится.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Напомним, что сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.