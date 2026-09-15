В Перми женщину будут судить за незаконное получение денег на бизнес

В Перми направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, в течение 2024–2025 годов женщина получила из бюджета господдержку, предназначенную для открытия и ведения собственного дела. Чтобы получить деньги, она умолчала о реальных доходах членов своей семьи и предоставила ложные сведения. В результате краевая казна потеряла 300 тыс. рублей.

Женщине инкриминируют мошенничество в крупном размере при получении выплат. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет колонии со штрафом до 80 тыс. рублей либо в размере дохода осуждённой за период до полугода.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.