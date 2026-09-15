В Курске два человека пострадали при атаках ВСУ

Два человека ранены в Курске в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере "Макс".

По его словам, у 38-летнего мужчины слепое осколочное ранение плеча, у 42-летнего — ранение уха. Им оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

В Курске у четырех частных домов повреждены фасады, забор, у одного — газовая труба, подача газа приостановлена, добавил Хинштейн.

Также из-за падения обломков повреждены и уничтожены огнем около 30 автомобилей.

Помимо этого, повреждено остекление административного здания. В селе Успешное Рыльского района пострадали кровля, фасад двух частных домов, в Рыльске поврежден автомобиль.

Всего за сутки над регионом сбито 114 беспилотников различного типа, сообщил Хинштейн.