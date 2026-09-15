19 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео Волонтерского центра Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева и участники Фестиваля молодежи прибрали берег Шарташа

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева объединились с горожанам и участниками Международного фестиваля молодежи для уборки берега Шарташа. Об этом в своих соцсетях написал Алексей Вихарев.

Привести территорию в порядок было решено в рамках всероссийской акции "Вода России", когда добровольцы в желании сохранить водоемы и природные территории выходят на уборку берегов рек и озер.

Волонтеры Алексея Вихарева и участники Международного фестиваля молодежи на акции "Вода России" на Шарташе(2026)|Фото: скриншот с видео Волонтерского центра Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева и участники Международного фестиваля молодежи на акции "Вода России" на Шарташе(2026)|Фото: скриншот с видео Волонтерского центра Алексея Вихарева

В этот раз на Шарташе собралось свыше 500 активистов. За несколько часов они очистили около 2 км береговой линии. Весь собранный мусор отправится сначала на сортировку, а после на переработку.

"Особенно здорово было видеть, как участники фестиваля из разных стран вместе с уральцами собирают мусор и заботятся о природе. Здесь не нужны слова. Желание беречь окружающий мир понятно каждому. Для нас такие акции - это возможность не просто говорить о заботе о природе, а самим делать окружающий мир чуточку лучше", - поделились волонтеры.

Посетил субботник и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Он поблагодарил активистов, призвал верить в себя и беречь природу.

Волонтеры Алексея Вихарева и участники Международного фестиваля молодежи на акции "Вода России" на Шарташе(2026)|Фото: скриншот с видео Волонтерского центра Алексея Вихарева

Отметим, что с начала регионального сезона проекта "Вода России" в Свердловской области прошло уже более 200 субботников на 140 водоемах.

Теги: Екатеринбург, Шарташ, Вода России, Алексей Вихарев, Волонтерский центр, Международный фестиваль молодежи, волонтер, уборка


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