Минздрав России развеял миф о том, что ЭКО вызывает рак

В Минздраве России развеяли миф о том, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) вызывает опухоль, в частности, глиобластому.

"С научной точки зрения говорить, что ЭКО стало причиной развития глиобластомы у конкретного человека, мы не можем. Отдельные исследования изучали возможную связь вспомогательных репродуктивных технологий с опухолями центральной нервной системы, но убедительных данных, позволяющих считать ЭКО причиной таких опухолей, на сегодняшний день нет", - рассказал в интервью ТАСС главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Артистки Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске умерли из-за глиобластомы (агрессивная опухоль головного мозга). Обе они делали ЭКО. СМИ находили закономерности в этих фактах.