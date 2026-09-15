Мерц назвал ближайшие месяцы решающими для "достижения мира в Европе"

Ближайшие недели или месяцы станут решающими для достижения мира в Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге", — приводит его слова РИА Новости.

По словам Мерца, он пытается убедить коллег и однопартийцев, что этот вопрос гораздо важнее некоторых внутриполитических дискуссий.

Ранее сообщалось, что успех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт спровоцировал внутри входящей в правящую коалицию СДПГ дискуссию о целесообразности текущего внешнеполитического курса. По данным издания Welt, на недавнем заседании фракции в бундестаге разгорелись жаркие споры. Несмотря на то, что большинство парламентариев по-прежнему поддерживают текущую стратегию поддержки Киева, ряды оппозиционно настроенных политиков постепенно растут.