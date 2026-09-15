Работник АО "Транснефть – Сибирь" – победитель Всероссийского конкурса профмастерства

Работник АО "Транснефть – Сибирь" Ренат Аюпов стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Машинист экскаватора". Состязания проходили в Новочебоксарске Чувашской Республики. В них приняли участие конкурсанты из более 28 субъектов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

Всероссийский конкурс представляет собой очные соревнования по 25 номинациям. Свои знания и профессиональные навыки продемонстрировали представители разных организаций в таких направлениях, как "Электромонтер", "Машинист экскаватора", "Сварщик", "Повар", "Машинист бульдозера" и другие.

Испытания состояли из теоретической части и практических модулей. Организаторы творчески подошли к разработке практических заданий. Например, машинисты экскаваторов должны были преодолеть трассу, собрав все баскетбольные мячи со стоек в ковш, двигаясь противовесом вперед, а затем сбросить все мячи в бочку.

Ренат Аюпов успешно прошел тестирование на знание теории, продемонстрировал виртуозное владение навыками управления техникой и стал победителем в своей номинации. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" состоится в конце года в Москве.

Стаж работы Рената Аюпова в профессии – 16 лет. За это время Ренат неоднократно становился призером корпоративных соревнований.

Работники АО "Транснефть – Сибирь" принимают участие в различных международных и российских производственных конкурсах, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства и ответственного отношения к труду.