Таиланд сократил безвизовый срок для россиян до 30 дней

Таиланд уменьшил срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней - в том числе для россиян. Постановление подписали премьер‑министр и глава МВД, правила начали действовать через 15 дней после публикации в "Королевской газете". Документ от 15 июля 2024 года, разрешавший 60‑дневный безвиз для 93 стран, отменили; теперь список сокращен до 60 государств. Для россиян срок в 30 дней действует на основании соглашения 2005 года, сообщает ТАСС.

Россияне могут продлить пребывание еще на 30 дней без выезда из страны - для этого до окончания безвизового срока нужно заплатить 1 900 батов (около $57) в иммиграционном офисе.

Таиланд также утвердил список стран, граждане которых получают визу по прибытии: Азербайджан, Белоруссия, Сербия. С Аргентиной, Бразилией, Перу, Республикой Корея и Чили действуют соглашения о безвизовых поездках до 90 дней.

При въезде по суше безвиз можно использовать не более двух раз в год (исключение - граждане Брунея, Индонезии, Малайзии, Сингапура). Для прилетающих самолетом ограничений по числу въездов нет, но власти могут отказать во въезде при подозрении на использование безвиза не для туризма.

Те, кто въехал до 15 сентября, могут оставаться без визы до 60 дней - сообщил гендиректор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкеу.

По словам посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, средняя поездка россиянина длится 11-12 дней - этого достаточно, чтобы уложиться в новый лимит. Тем, кто хочет остаться дольше, нужно оформить документы по новым правилам.

Решение о сокращении срока приняли в мае для усиления безопасности и борьбы с онлайн‑мошенничеством. В 2025 году Таиланд посетили около 1,9 млн россиян - это рекорд; доходы от российских туристов составили $3,62 млрд. С начала 2026 года в королевстве побывали 1,2 млн граждан РФ.