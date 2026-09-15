В России раскрыта новая схема обмана родителей подростков

В России появилась новая схема обмана родителей подростков. О деталях сообщили в МВД.

Родители подростков начали получать мошеннические сообщения о подозрительных банковских операциях по счетам детей. Также приходят "требования" срочно "пройти проверку" на сайте по ссылке.

Перейдя по ссылке, человек попадает на фальшивый сайт. Там у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другие персональные данные, пишет РИА Новости.