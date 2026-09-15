Орлов: Власти Екатеринбурга мечтают построить за 10 лет еще девять станций метро

Власти Екатеринбурга мечтают построить к 2036 году хотя бы еще 9 станций метрополитена. Таким образом их количество увеличилось бы до 18, заявил глава города Алексей Орлов во время выступления на Международном фестивале молодежи.

По его словам, горожане тоже мечтают об увеличении количества станций, передает "Ъ-Урал". Их желание разделяет и горадминистрация.

Напомним, что первые результаты по развитию екатеринбургского метрополитена собираются показать уже в сентябре. Речь идет о строительстве как минимум одной новой станции, которой дали рабочее название "Северная". Она станет следующей станцией после "Проспекта Космонавтов". На все работы, включая получение необходимых согласований и сводного экспертного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России", исполнителю дано времени до 30 марта 2027 года. Деньги будут выделены из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. Стоит отметить, что пока речь идет только о подготовке к строительству, а не самом строительстве.

Помимо этого, по словам Алексея Орлова, городские власти уже начинают работу над разработкой второй ветки. Приоритетным направлением является Академический район, Солнечный и Юго-Западный микрорайоны, где ведется активное жилищное строительство.