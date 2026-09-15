На Ямале мотопараплан врезался в опору ЛЭП, пострадала девушка. Пилот наказан

На Ямале пилот мотопараплана привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности использования воздушного пространства.

Установлено, что в июле 2026 года пилот из Надыма при управлении мотопарапланом допустил столкновение с линией электропередач на втором метре километра автодороги Старый Надым — Надым (автодорога Сургут — Салехард) в Ямало Ненецком автономном округе. В результате происшествия травмы получила девушка, находившаяся в мотопараплане вместе с пилотом.

Полет выполнялся с отклонениями от заявленного плана, несоблюдением условий, доведенных центром Единой системы в разрешении на использование воздушного пространства.

По инициативе транспортного прокурора пилот привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) с назначением наказания в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Кроме того, следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ход и результаты которого находятся н контроле надзорного ведомства.